2024-11-24 22:45:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة التخطيط، الأحد، موعد انجاز مشروع تأهيل وتوسعة الطريق العام كوت بغداد ضمن محافظة واسط، فيما أكدت أن نسبة إنجاز المشروع قاربت 91. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن فرق المتابعة نفذت زيارة ميدانية إلى مشروع تأهيل وتوسعة الطريق العام كوت بغداد ضمن محافظة واسط بهدف الإطلاع على واقع سير العمل، ونسب الإنجاز المُتحققة ومستوى الاعمال المُنفذة. وأضافت أن المشروع يتضمن تأهيل وتوسعة الطريق القديم كوت بغداد، بطول 60 كيلومترا لكل مُمر للذهاباً وللإياباً، مع تعريض الطريق ليكون بعرض 12مترا لكل مُمر ، بجانب إنشاء مجسرين الأول: مُجسر النعمانية، والذي يربط بقضاء النعمانية، والثاني مجسر الاحرار والذي يربط بقضاء الاحرار، مع إنشاء 6 جسور للمشاة، واستدارات نظامية، بالإضافة إلى اعمال التأثيث والتي تشمل تخطيط الطريق المتقطع والمستمر. وتجهيز ونصب علامات مرورية إرشادية وتحذيرية. مع إضافة السياج الواقي للجزرة الوسطية. وتابعت أن هذا المشروع يعدّ أحد المشاريع الإستراتيجية والمُهمة في المُحافظة، كونه يربط المُحافظات الوسطى والجنوبية بالعاصمة بغداد ، فضلاً عن أهميته الاقتصادية والتنموية والخدمية، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز المشروع قاربت 91، ومن المؤمل إنجازه خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025