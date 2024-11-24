جامعة الدول العربية تدين محاولات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه على المنطقة وتطالب الأمم المتحدة بكبح جماح سياساته العدوانية

2024-11-24 23:00:05 - المصدر: سانا

القاهرة-سانا أدانت جامعة الدول العربية جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان على الأراضي السورية واللبنانية ومحاولات توسيعها في المنطقة بما فيها العراق، محذرة من أن هذا التصعيد الإسرائيلي الشامل ينذر باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال اجتماع لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين …