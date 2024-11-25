وزير الخارجية يعلن انعقاد مؤتمر السفراء يوم غد الإثنين ولمدة يومين

2024-11-25 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، (24 تشرين الثاني 2024)، عن انعقاد مؤتمر السفراء يوم غد الإثنين ولمدة يومين.

وقال حسين في كلمته خلال حفل وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها: "وزارة الخارجية عملت على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى وحققت إنجازات كبيرة خلال العقدين الأخيرين".

وأضاف "وزارة الخارجية حققت الكثير من الإنجازات خلال الحكومة الحالية بنسبة إنجاز 100 بالمئة وفقاً للمنهاج الحكومي".

وتابع وزير الخارجية "تمكنا من استعادة المئات من القطع الأثرية المهربة من العراق".



