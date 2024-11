2024-11-25 00:05:07 - المصدر: جريدة المدى

عبد المجيد صلاح داود التعداد السكاني مسؤولية اجتماعية ينبغي إبداء الاهتمام به وتشجيع كافة المؤسسات الاجتماعية للإسهام في إنجاح هذا المشروع المهم, إذ لا تنمية من دون تعداد سكاني؛يُقبل العراق بعد ايام قليلة على إجراء تعداد سكاني شامل للبلاد، إذ أن آخر تعداد أُجري في العراق كان في عام ١٩٨٧، ومنذ ذلك التاريخ تعتمد المؤسسات […]

The post التعداد السكاني العام في العراق: تعزيز الوعي والتذكير بالمسؤولية الاجتماعية appeared first on جريدة المدى.