2024-11-25 00:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بيير جان لويزارد* ترجمة: عدوية الهلالي بعد ثمان سنوات من الحرب ضد جمهورية إيران الإسلامية (1980-1988)، وجد العراق نفسه مفلساً مالياً ومثقلاً بالديون لأجيال عديدة.وكان هناك آنذاك تقارب بين طموحات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان كلاهما مدفوعين بالخوف من رؤية الحركة الثورية الإسلامية تنتشر خارج الحدود الإيرانية، على الرغم من أن الحركة ظلت فيما بعد […]

The post العلاقات الدولية بين العراق والاتحاد الأوروبي مابين (2003-2025) appeared first on جريدة المدى.