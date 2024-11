2024-11-25 00:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر قرر مجلس محافظة بابل، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي لقضاء القاسم يوم غد الاثنين بمناسبة استشهاد الامام القاسم (عليه السلام). وبحسب وثيقة صادرة من المجلس وحصلت عليها “عراق اوبزيرفر”، فأنه ” تقرر تعطيل الدوام الرسمي لقضاء القاسم ليوم غد ٢٥-١١-٢٠٢٤ لمناسبة استشهاد الامام القاسم (عليه السلام)”.

