2024-11-25 00:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حرص البرلمان على أن تكون العلاقة مع وزارة الخارجية تكاملية. وقال المشهداني في كلمة له خلال حفل وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها تابعتها “عراق اوبزيرفر”، “نحرص على أن تكون العلاقة مع وزارة الخارجية تكاملية”، مؤكدا “دعم مجلس النواب لوزارة الخارجية في مواجهة أي تدخل خارجي …

The post المشهداني: نحرص على أن تكون العلاقة مع وزارة الخارجية تكاملية first appeared on Observer Iraq.