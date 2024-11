2024-11-25 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر تمكن ريـال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره ليغانيس، بنتيجة 3/0، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا”. وواجه ريـال مدريد نظيره ليغانيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب “بوتاركي البلدي”. التهديد الأول في المباراة جاء عن طريق مبابي، من خلال تسجيله لهدف بالدقيقة التاسعة، لكنه …

The post الريال يفوز بالثلاثة على ليغانيس ويواصل مزاحمته لبرشلونة على صدارة الدوري الإسباني first appeared on Observer Iraq.