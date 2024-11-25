إحباط بيع "طفلة الكرادة" يلقي بخمس نساء خلف القضبان

2024-11-25 00:51:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت الشرطة الاتحادية، مساء الاحد، إحباط جريمة بيع طفل في منطقة الكرادة ببغداد، انتهت باعتقال خمس نساء.

وكان مصدر أمني أخبر وكالة شفق نيوز أن قوة امنية تمكنت عبر كمن من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق أمها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي ببغداد.

وفي تفاصيل العملية، قالت الاتحادية في بيان وردة لوكالة شفق نيوز، أن قوة تابعة لها تمكنت خلال العملية من القبض على (5) نساء بعد رصد تحركاتهن بناءً على معلومات أمنية دقيقة أكدت محاولتهن لبيع الطفلة.