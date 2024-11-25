2024-11-25 00:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، إحباط جريمة بيع طفل في منطقة الكرادة ببغداد.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عملية نوعية تأتي ضمن جهود قوات الشرطة الاتحادية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى بالتعاون مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، من القبض على (5) نساء في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد ".وأضافت، ان "ذلك جاء بعد رصد تحركاتهن بناءً على معلومات أمنية دقيقة أكدت محاولتهن لبيع طفل حديث الولادة يبلغ من العمر سبعة أيام مقابل (80 ألف دولار أمريكي) "، مؤكدة أنه " تم إحالة المتهمات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة ."