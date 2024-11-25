2024-11-25 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزارة الخارجية، أن الدبلوماسية العراقية تلعب دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.وقال وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزارة الخارجية تأسست بتاريخ 24/11/1924 أي مضى قرنا كاملا من الزمن على تأسيسها"، لافتا الى أن "الوزارة مرت بالكثير من الوزراء والدبلوماسيين على مدى 100 عام".وأضاف، أن "العراق بلد قوي وهذه القوة جعلته صامدا امام التحديات والازمات التي مر به في زمن النظام السابق بدءا بحرب دامت 8 سنوات مع الجارة ايران مرورا باحتلال الكويت الشقيقة وصولا الى دخول الارهاب الى البلد ، الا ان العراقيين بقوتهم وصبرهم استطاعوا ان يحافظوا على العراق على مدى قرن كامل وهذا يأتي بفضل الدبلوماسية العراقية ".وأشار إلى أنه "سيعقد غداً وبعد غد مؤتمر السفراء في بغداد"، مؤكدا ان "الدبلوماسية العراقية قوية لان الدبلوماسي العراقي امامه صورة مجمل الاوضاع واضحة لذلك يعمل لمصلحة العراق".وبين ان "السفارات العراقية في كل بلدان العالم تلعب دورا كبيرا لتهدئة الاوضاع ووجود العراق في المنظمات الدولية يعطي رسائل بأن الجميع يريده محفوظا".