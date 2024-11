2024-11-25 01:26:17 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن ينوي رئيسُ البرلمانِ الجديدُ محمودُ المشهداني تدشينَ أوّلِ أعمالِه بملفٍّ ساخنٍ يتعلّقُ بالضربةِ الإسرائيليّةِ المحتملةِ للعراق.ورسميًّا البرلمانَ سيعودُ للاجتماعِ غدًا الثلاثاءَ، بجدولِ أعمالٍ "هادئٍ" بعيدٍ عن القوانينِ الخلافيّةِ.وكان البرلمانُ قد تعطّلَ لأسبابٍ غيرِ مفهومةٍ لنحوِ أسبوعين منذُ انتخابِ المشهداني رئيسًا للمجلسِ مطلعَ الشهرِ الماضي.وحتى مساءِ أمسِ الأحد، لم يُبلَّغ النوابُ بوجودِ جلسةٍ […]

