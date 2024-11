2024-11-25 01:26:17 - المصدر: جريدة المدى

السليمانية / سوزان طاهروفق احصائية لمجلس السرطان في العراق، تم نشرها خلال عدد من الايام المنصرمة، تم تسجيل 43 ألف و62 اصابة بمرض السرطان في العراق واقليم كردستان في العام 2023، في وقت تم تسجيل 39 الفا و68 شخصا بهذا المرض في العام 2022.وبحسب هذه الاحصائية، فان محافظة اربيل سجلت اعلى نسبة اصابة بمرض السرطان […]

The post تزايد ملحوظ في إصابات السرطان في كردستان والحكومة تبعث رسالة اطمئنان appeared first on جريدة المدى.