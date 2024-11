بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من التعداد السكاني

2024-11-25 01:26:17 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأعلنت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني.وذكر بيان للوزارة، أن "رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، أعلن عن بدء المرحلة الثالثة من مراحل التعداد العام للسكان، والتي ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل".وأعلن وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن محمد علي تميم، […]

