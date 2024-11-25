2024-11-25 04:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - وزير الإعلام والثقافة والدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري يشدد على أن "القصر الأحمر" جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية والإرث الثقافي والحضاري الكويتي وأن "التراث هو خلاصة تجارب الآباء والأجداد وقاعدة للانطلاق نحو المستقبل".

الكويت - المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الدكتورة فاطمة السالم تفتتح في مجمع الأفنيوز بحضور لفيف من مسؤولي الوكالة معرض الصور المصاحب لانعقاد القمة الخليجية الـ 45 التي تستضيفها الكويت يوم الأحد المقبل.

الكويت - وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن يفتتح معرض الصور الذي تقيمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الإعلام ضمن فعاليات "الأسابيع الخليجية" المصاحبة للقمة الخليجية الـ 45 في الكويت.

الكويت - السفير السوداني عوض بله يثمن في تصريح لوكالة "كونا" المساعدات الإنسانية الجليلة التي يقدمها الهلال الأحمر الكويتي للمحتاجين والمنكوبين في السودان والعالم.

الكويت - وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي يؤكد في ختام زيارته للبلاد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويثمن دور الكويت في تعزيز العمل العربي المشترك.

القاهرة- اختتام مناورات "السهم الثاقب 2024" بين الجيشين المصري والسعودي التي أجريت على مدى أسبوعين بعمليات جوية وبحرية وبرية في المنطقة العسكرية الجنوبية حيث عمليات الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر.

القاهرة - الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث التهديدات الإسرائيلية للعراق يحذر من اندلاع "حرب إقليمية شاملة" ويطلب من الجزائر (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) التنسيق مع بغداد لمتابعة الشكوى العراقية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المجلس.

بيروت - 3754 قتيلا و15626 جريحا هم إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان حتى اليوم بحسب إحصائية للصحة اللبنانية.

الكويت - نادي الكويت يتوج بطلا للنسخة العاشرة من كأس السوبر المحلي لكرة السلة للمرة التاسعة بتاريخه بتغلبه على نظيره القادسية بنتيجة 105-88. (النهاية)

ه س ص