ناصر الخليفي يحسم مصير المدرب لويس انريكي

2024-11-25 08:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

رد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على الشكوك المثارة حول مستقبل لويس إنريكي المدير الفني للفريق الفرنسي.

وقال: " لن نقرر إقالة إنريكي حال الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا ليس صحيحا على الإطلاق"، مؤكداً أن "إنريكي سيبقى هذا أمر مؤكد".

وأتم ناصر الخليفي "نحن نبني فريقاً جديداً وهذه عملية تحتاج لوقت لذا لا مجال للاستعجال".

ويمتد تعاقد إنريكي مع البي إس جي حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن العملاق الباريسي استهل مشواره في دوري الأبطال هذا الموسم، بنتائج مخيبة، مكتفيا بالفوز على جيرونا بهدف، والتعادل مع آيندهوفن 1-1، وخسارتين أمام آرسنال 0-2 وأتلتيكو مدريد 1-2.