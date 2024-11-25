النفط يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

2024-11-25 08:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الاثنين، عند أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعد مكاسب بلغت 6% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوى الغربية ومنتجي النفط الرئيسيين، روسيا وإيران، مما زاد من مخاطر تعطل الإمدادات.

وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 75.30 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً، أو 0.2%، مسجلة 71.38 دولاراً للبرميل.

وأوضح محللون في بنك "إيه إن زد"، بقيادة دانييل هاينز، في مذكرة: "تشير التبادلات الأخيرة إلى أن الحرب دخلت مرحلة جديدة وخطيرة، مما يثير المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات".

من جهة أخرى، تركزت أنظار المستثمرين على ارتفاع الطلب على النفط الخام في الصين والهند، اللتين تُعدان أكبر وثالث أكبر مستوردين للنفط في العالم، على التوالي.