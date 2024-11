كيف سيكون حظك اليوم الاثنين إليكم توقعات الأبراج والفلك

2024-11-25 08:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

برج الحمل • مهنياً: يخفف اليوم من الضغوط ويمنحك الشجاعة والجرأة لتسوية المشاكل. • عاطفياً: كن حذراً في كلامك مع الحبيب، فهو حساس للغاية. برج الثور • مهنياً: تقبل النتائج المتقلبة بمرونة. تجنب الغضب إذا لم تأتِ الأمور كما توقعت. • عاطفياً: تحمل مسؤولية أخطائك، وابتعد عن الكلمات الحادة التي...

