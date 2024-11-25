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كيف سيكون حظك اليوم الاثنين إليكم توقعات الأبراج والفلك

كيف سيكون حظك اليوم الاثنين إليكم توقعات الأبراج والفلك
كيف سيكون حظك اليوم الاثنين إليكم توقعات الأبراج والفلك
2024-11-25 08:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

برج الحمل • مهنياً: يخفف اليوم من الضغوط ويمنحك الشجاعة والجرأة لتسوية المشاكل. • عاطفياً: كن حذراً في كلامك مع الحبيب، فهو حساس للغاية. برج الثور • مهنياً: تقبل النتائج المتقلبة بمرونة. تجنب الغضب إذا لم تأتِ الأمور كما توقعت. • عاطفياً: تحمل مسؤولية أخطائك، وابتعد عن الكلمات الحادة التي...

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