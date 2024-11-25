سعود عبد الحميد يدخل تاريخ الدوري الايطالي

2024-11-25 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

دخل النجم السعودي سعود عبد الحميد، التاريخ كأول لاعب سعودي يشارك في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل رسمي، بعد دخوله بديلا خلال مباراة روما ضد نابولي في الدوري الإيطالي.

سعود، انضم إلى روما في آخر أيام الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الهلال السعودي، ولكن ظل بديلا طوال الفترة الماضية، ولم يشارك إلا لدقائق في بطولة الدوري الأوروبي.

وقرر كلاوديو رانييري الدفع بسعود عبد الحميد في الدقيقة 78، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق نابولي بهدف نظيف، وانتهت الأمور على هذه النتيجة، ليكون اول لاعب سعودي يشارك في تاريخ الدوري الايطالي.