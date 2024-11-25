النقل: الشهر المقبل اجتماع مع المنظمة الدولية لحسم الحظر الأوروبي

2024-11-25 09:00:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تطبق وزارة النقل مطلع العام المقبل، نظم الرقمنة الإلكترونية لعمليات الشحن الجوي لطائرات الخطوط الجوية العراقية، مؤكدة عزمها خلال الشهر المقبل، حسم ملف الحظر الأوروبي خلال اجتماعها مع منظمة الطيران المدني الدولية. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن وزارته ستطبق خلال المدة المقبلة، أحدث الأنظمة الإلكترونية لإدارة مفاصل قطاعات النقل الجوي بشكل كامل، لاسيما قطاع الشحن الجوي الذي يشهد حركة واسعة بنقل الشحنات داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن مطلع العام المقبل، ستطبق نظام التحول الرقمي بعمليات الشحن الجوي. وأضاف أن العملية سبقتها خطوات لاعتماد التقنيات الحديثة في توريد وتصدير المواد الداخلة إضافة إلى الخدمات الأرضية المتميزة المقدمة لشركات الطيران المحلية والأجنبية، ما انعكس إيجابياً على زيادة نسب إيرادات الخطوط الجوية العراقية، مشيراً إلى استمرار دعم وزارته للناقل الوطني لتوسيع خدماته وتحسينها، بهدف الارتقاء بمستويات الخدمات بأشكالها المتعددة وبما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي . وفي سياق ذي صلة، أشار إلى عزم وزارته حسم ملف الحظر الأوروبي خلال الاجتماع المرتقب مع منظمة الطيران المدني الدولية خلال الشهر المقبل، لاسيما بعد اتخاذها خطوات لتطوير حركة النقل الجوي والمطارات العاملة في البلاد، نافياً حصول توقف أو تغيير مسار للرحلات الجوية الخاصة بشركات عربية أو أجنبية بمطار بغداد الدولي خلال المدة الماضية، كاشفاً عن تسجيل الأجواء والممرات الجوية العراقية، ارتفاعاً كبيراً بحركة العبور خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة.