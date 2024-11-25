أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

2024-11-25 09:00:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، نتيجة عمليات جني الأرباح وتعديل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية إضافية لتقييم توقعات السياسة النقدية. وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6 لتصل إلى 2695.79 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5، لتسجل 2697.90 دولاراً. وأشار مات سيمبسون، المحلل البارز في سيتي إندكس، إلى أن الذهب يواجه ضغوطاً مع اتجاه بعض المتداولين إلى جني الأرباح قرب أعلى مستوى عند 2718 دولاراً، بعد أن شهدت العقود الآجلة للذهب أفضل أداء أسبوعي لها منذ الجائحة. وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبرتشرين الثاني، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي المراجعة الأولى ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي. وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1 إلى 30.99 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3 ليصل إلى 960.85 دولاراً، في حين هبط البلاديوم بنسبة 0.6 إلى 1003.21 دولاراً.