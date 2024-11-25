2024-11-25 09:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وأقسام متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية خاصة في الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، كما تتساقط الثلوج في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية "، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد ستكون 19 والصغرى 8، ديالى العظمى 20 والصغرى 12، كركوك وصلاح الدين، العظمى 15 والصغرى 8 ، نينوى ،العظمى13 والصغرى 5 ، أربيل ،العظمى 14 والصغرى 4 ، دهوك والسليمانية، العظمى 12 والصغرى 3 ، كربلاء المقدسة، العظمى 19 والصغرى 10، النجف الأشرف وبابل، العظمى 21 والصغرى 10، المثنى، العظمى 23 والصغرى 10، ذي قار، العظمى 23 والصغرى 12، ميسان، العظمى 24 والصغرى 14، البصرة، العظمى 26 والصغرى 14".

وأضاف أن "الطقس سيكون يوم الأربعاء غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الشمالية والجنوبية كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، ومقاربة في المنطقة الشمالية، وعدة درجات في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".