السكك تواصل صيانة عدد من خطوطها لتأمين سير القطارات

2024-11-25 10:00:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تواصل الشركة العامةلسكك حديد العراق ،إحدى تشكيلات وزارة النقل، اعمال الصيانة بقطاع بيجي الحقلانية والفلوجة ورمادي غرب ومنطقة الديوانية ومنطقة الناصرية وشملت اعمال صيانة الخط في قطاع بيجي حقلانية في الكيلو متر 60 و55 ،وكذلك نفذت سكك المنطقة الغربية رمادي صيانة الخط بواسطة القاطرة المرقمة 161 بتثبيث وشد مثبتات السكة . وفي سكك الديوانية استمرار صيانة الخطوط والمفاصل ،تم تحميل العوارض الكونكريتية الجديدة بواسطة كرين رافعة وتوزيعها على الخط الرئيسي لقطاع ديوانية _سنية كم ١٧٩ ليتم استبدالها وكذلك تمت المباشرة بصيانة المفصل الرابع في ساحة الشد والتركيب لتأمين سير القطارات . ومن جانبها، قامت الهندسة المدنية في سكك منطقة الناصرية بالكشف على الخط الرئيسي وكذلك العمل على أزالة معبر غير نظامي في كم ٣٨٩ عمود ١ بالتعاون مع شرطة سكك ذي قار وذلك لتسهيل حركة القطارات الصاعدة والنازلة . جاء ذلك انسجاما مع توصيات وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي ومتابعة مدير عام الشركة المهندس جبار عليوي الجبوري بضرورة تحديث خطوط السكك واعادة تأهليها.