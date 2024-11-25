انخفاض إنتاج الأسمنت في بعض المصانع الإيرانية بنسبة 50%

2024-11-25 10:00:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن أمين سر جمعية أصحاب صناعة الأسمنت في إيران أن إنتاج مصانع الأسمنت حول العاصمة الإيرانية طهران انخفض بنسبة 50٪ بسبب القيود المفروضة على استخدام المازوت. وقال علي أكبر الونديان لوكالة أنباء إيلنا: “المصانع الواقعة بعيداً عن المدن الكبرى تستخدم المازوت كوقود بديل، لكن استهلاك الغاز في بعض مصانع الأسمنت حول المدن الكبرى انخفض إلى النصف بسبب الاستخدام المحدود لالمازوت”. وإلى جانب تقييد استهلاك الغاز في الخريف، واجهت الشركات المنتجة للأسمنت انخفاضا في الإنتاج بسبب انقطاع الكهرباء في فصل الصيف. وبحسب ألونديان، أمضت شركات الأسمنت الفترة من 15 حزيرانيونيو إلى منتصف أيلولسبتمبر مع قيود على إمدادات الكهرباء، وفي ذروة هذه القيود، تم إغلاق 70 من الأفران في آبأغسطس. ويقول هذا الناشط النقابي إن تخفيض الكهرباء والغاز لم يكن له تأثير كبير على سعر الأسمنت، لكن تصدير منتج “الكلنكر” انخفض بنسبة 17 في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بسبب “قطع الطاقة في الصيف”. الكلنكر هو المادة الرئيسية في إنتاج الأسمنت. هذا، وتحدث ستار هاشمي، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، يوم السبت أيضًا عن التأثير الشديد لانقطاع التيار الكهربائي على الصناعات الإيرانية، وأضاف أن “اختلال توازن الطاقة يخلق لنا مشاكل تشبه الدومينو، مما يتسبب في أضرار للبنية التحتية والعلاج والاتصالات والدفع والخدمات والمعاملات وكل هذه العوامل تعطل الحياة الطبيعية للناس.”