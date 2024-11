2024-11-25 10:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأحرز مشروع محطة كهرباء الأنبار الدورة المركبة في قضاء هيت تقدماً ملحوظاً في أعمال الإنشاء، حيث أعلنت الجهات المشرفة عن وصول نسبة الإنجاز إلى 64%. ويأتي هذا التطور ضمن الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار، التي تعاني من نقص مزمن في إمدادات الكهرباء. ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى […]

The post إنجاز 64% من محطة كهرباء الأنبار في هيت: خطوة نوعية لتعزيز الطاقة appeared first on جريدة المدى.