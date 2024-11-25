يستخدم نصفي دماغه.. شاب كوردي يسجل رقما قياسيا في غينيس بذكاء فريد (صور)

2024-11-25 10:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجّل شاب كوردي مُقيم في السويد، رقماً قياسياً جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكر بيان لشركة Vision Education، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرهاد ناريمان، أحد المستفيدين من زمالة Vision Education ، هو شاب كوردي من مهاباد يتمتع بمواهب استثنائية، استطاع أن يلعب كرة القدم لمدة 30 ثانية، وحفظ 30 رقمًا، ثم تلاها بدقة دون ارتكاب أي خطأ".

فرهاد ناريمان، البالغ من العمر 30 عامًا، يقيم حاليًا في السويد ويُتميز بذكاء فريد تم تأكيده طبيا ، بما في ذلك القدرة المثبتة على استخدام نصفي دماغه في وقت واحد، بحسب بيان الشركة.

يكمل ناريمان حاليًا مسارين أكاديميين: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد في كلية ستوكهولم للأعمال، ودورات في الإحصاء المتقدم في جامعة لينيوس. ومع اقتراب موعد تخرجه في يونيو 2025، تقدم فرهاد بالفعل إلى برنامج الماجستير في التمويل في كلية ستوكهولم للاقتصاد المرموقة.

ونقل البيان عن سارا صلاح الدين مصطفى، المديرة التنفيذية لـ Vision Education، قولها تعليقاً على هذا الإنجاز، إن "تحقيق هذا الرقم القياسي هو مصدر فخر لجميع الشعب الكوردي. و لقد تم تحقيقه بفضل شاب كوردي، مما يعكس قدرة الشباب الكورد على تحقيق إنجازات بارزة لأنفسهم ولمجتمعهم على الساحة الدولية".

وأكد البيان "التزام Vision Education برعاية طموحات الشباب الكورد من خلال تقديم فرص للنمو الأكاديمي والشخصي، وأيضا من خلال مجموعة من المبادرات وبرامج المنح الدراسية".