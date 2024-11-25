2024-11-25 10:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، أن مذكرة التعاون مع الأولمبية التونسية ستشكّل منطلقاً للتعاون المستقبلي للمنتخبات الوطنية بشتى الألعاب، مشيراً الى أنها تهدف لتفعيل ملفات التعاون الرياضي بين البلدين وتبادل الوفود والخبرات الرياضية على مستوى جميع الاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.

وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مذكرة التعاون مع الأولمبية التونسية ستشكّل منطلقاً للتعاون المستقبلي بين الجانبين، بأبعاد إيجابية حقيقية تخدم العمل الأولمبي من خلال الإفادة من عناصر القوة لكل طرف وتبادل الخبرات فيما بينهما، مؤكداً حرص اللجنة الأولمبية في تبادل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية والدورات التدريبية والإدارية والتحكيمية، والسعي لإقامة اللقاءات التحضيرية الثنائية بين منتخبات البلدين الشقيقين في شتى الألعاب الرياضية".

وأضاف مفتن "إن الأولمبية العراقية تسعى لإعادة تفعيل العلاقات الأولمبية والتعاون مع الأشقاء في تونس من خلال العمل الجاد في ترجمة مفردات هذا الاتفاق الى خطوات عاملة، وحقيقية، على الأرض وليس مجرد لقاء بروتوكولي، سعياً لتحقيق النجاحات التي تعود بالفائدة على الجانبين".

من جانبه أشار رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان في البيان الى "عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على أسس متينة"، مشدداً على إن "الرياضة العراقية حققت ذاتها في السنوات الأخيرة على المستويين العربي والقاري في ألعاب عدة، بما يجعلنا فخورين في توقيع هذا الاتفاق ".

وأوضح بوصيان "إن الطرفين يسعيان الى العمل المشترك فيما بينهما عبر إبرام مذكرة التفاهم الرياضي التي ستؤمّن إطاراً واسعاً من تبادل المعلومات والخبرات الأولمبية، وتنظيم برامج التطوير الفنية والإدارية الرياضية المشتركة".