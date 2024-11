2024-11-25 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حالة من عدم الاستقرار في عموم البلاد نتيجة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مع فرصة لتساقط الأمطار في الجنوب والثلوج بشكل خفيف ومتقطع من المناطق الشمالية.

The post طقس العراق.. كتلة هوائية باردة وفرص لهطول الامطار في شمال وجنوب البلاد first appeared on Observer Iraq.