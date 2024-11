2024-11-25 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يعاني العراق كدولة مصب من مجموعة واسعة من التحديات بفعل سياسات دول المنبع وسوء إدارة المتوفر من المياه والآثار الحالية والمتوقعة لتغيّر المناخ، وتزايد هذه الظواهر عدداً وحدّةً بالإضافة لضغط الصراعات وخاصة في وسط وجنوب البلاد. ويقول الخبير المائي رمضان محمد لـ عراق اوبزيرفر إن “هناك حاجة لوجود صانعي قرار ومتخصّصين لديهم …

The post خبير مائي يفصّل ضرورة وجود متخصصين بمجال ادارة الموارد المائية وتغيير المناخ first appeared on Observer Iraq.