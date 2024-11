2024-11-25 10:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تواجه حوالي 80 قرية في شمال الناصرية أزمة غير مسبوقة بسبب جفاف شط الكسر بالكامل، وهو أحد فروع نهر الغراف. هذه الازمة تسببت بمشاكل مصادر العيش الأساسية لسكان تلك القرى، ما دفعهم إلى مغادرة أراضيهم في موجة تهجير مستمرة بحثاً عن حياة أفضل. وتعتبر الزراعة وتربية المواشي من...

The post سكان 80 قرية في ذي قار يهربون من الجفاف إلى المدن بحثا عن فرصة حياة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.