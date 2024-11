انطلاق المرحلة الثالثة من عملية التعداد السكاني في ذي قار

2024-11-25 10:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير إحصاء ذي قار، خالد فرحان، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التعداد السكاني في المحافظة، والتي ستستمر حتى العاشر من كانون الأول المقبل. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أوضح فرحان أن هذه المرحلة تركز على جمع تفاصيل الفرد في الأسرة من مستوى الدخل والتعليم والواقع...

