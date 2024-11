2024-11-25 10:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإحباط عملية بيع طفلة من قبل أمها وسط بغداد بـ80 ألف دولار. وقال المصدر لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “قوة امنية تمكنت، بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق أمها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل أحد مطاعم شارع …

The post بمبلغ 80 ألف دولار.. إحباط عملية بيع طفلة من قبل أمها وسط بغداد first appeared on Observer Iraq.