2024-11-25 10:45:04 - المصدر: ايشان

ذكرت صحيفة “التايمز” الأمريكية أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب بصدد إصدار مرسوم بتسريح العسكريين المتحولين جنسيا من صفوف الجيش الأمريكي. ولفتت الصحيفة نقل عن مصادر عسكرية إلى أن صدور مثل هذا المرسوم سيؤدي إلى تسريح أكثر من 15 ألف جندي من الجيش الأمريكي، لأسباب صحية ما سيعني عندم أهليهم للخدمة العسكرية. وبحسب المصادر قد يصدر […]

ظهرت المقالة “التايمز”: ترامب بصدد إصدار مرسوم بتسريح المتحولين جنسيا من الجيش الأمريكي أولاً على ايشان.



