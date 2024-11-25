2024-11-25 10:45:04 - المصدر: ايشان

أعلن جيش الكيان الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أطلق على إسرائيل 250 صاروخا يوم أمس الأحد. وجاء في بيان جيش الاحتلال على “تليغرام”: “أطلقت منظمة حزب الله نحو 250 صاروخا على إسرائيل منذ ليل الأحد”. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد 12 غارة متتالية على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويواصل الجيش الإسرائيلي […]

ظهرت المقالة الكيان يعترف: الحزب أطلق 250 صاروخا على “أراضي إسرائيل” أولاً على ايشان.



