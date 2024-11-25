الإعلان رسميا عن عدد سكان العراق

2024-11-25 11:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (25 تشرين الثاني 2024)، نتائج التعداد السكاني للعراق، فيما كشف عن إن عدد العراقيين وصل إلى 45.407.495 نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئين.

وقال السوداني في مؤتمر صحافي تابعته "بغددا اليوم"، إن" عدد الذكور العراقيين بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، بينما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة".

وأضاف، أن" عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 فرد، وكان عدد الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة".

وأكمل رئيس الحكومة، أننا" نتقدم بالشكر للمواطنين على الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع فرق التعداد السكاني، وماضون بتغيير جيلنا الحالي نحو تنمية مستدامة ملموسة.