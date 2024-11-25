الحكيم يجدد الالتزام بالدفاع عن المرأة: شريك حقيقي للرجل بكل أدوار الحياة

2024-11-25 11:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جدد زعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الإثنين (25 تشرين الثاني 2024)، التأكيد على الالتزام بالدفاع عن المرأة وحقوقها.

وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تلقته "بغداد اليوم": "نجدد التأكيد على أن التزامنا بالدفاع عن المرأة وحقوقها نابع من الالتزام بالثوابت الإسلامية التي تـؤكـد ضرورة الاهتمام بالأسرة وعمادها المرأة وتعزيز أداورها التربوية والقیمیة والإنسانية".

وأضاف، أن" مناهضة الـعنف ضد المرأة هو في واقعه مناهضة للعنف ضـد الأسرة وضد المجتمع، فـالـمرأة هي الأم والأخـت والبنت والزوجة، وهي الشريك الحقيقي للرجـل فـي أدوار الحداة ومسؤولياته التربوية والأخلاقية والمجتمعية، من هنا نجدد الدعوة لرفع كل أشكال الظلم ومصادرة الحقوق والتعنيف ضد المرأة بكل أشكاله وألوانه".

وأكمل الحكيم، أن" ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني لاسيما النساء منهم يمثل مصداقا واضحا للعنف الممارس ضد المرأة، حيث القتل والتشريد والتجويع وما تكابده من آلام وويلات.