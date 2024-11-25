2024-11-25 11:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، باعتقال طفل بعمر خمس سنوات أضرمالنار في محل للمواد الإنشائية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في محل للمواد الكهربائية والإنشائيةفي مدينة بعقوبة، وبعد متابعة كاميرات المراقبة تبين أن طفلاً هو من أضرم الناربالمحل".

وأضافأن "الشرطة قامت بتتبع الطفل وإلقاء القبض عليه ليتبين أنه بعمر خمس سنواتوتوقيفه للتحقيق معه لمعرفة ما إذا كان أضرم النار عبثاً أم بتوجيه من شخصما".