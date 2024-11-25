2024-11-25 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، أن عدد سكان البلاد وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "عدد سكان العراق بلغ 45.407.495 نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئين"، موضحاً أن "عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة".

ولفت السوداني الى أن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة".

واشار رئيس الوزراء الى أن "الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة".

وبين رئيس الوزراء أن "المساكن في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، موضحاً أن "نسبة الدور 92.1 ونسبة الشقق 6.6 بالمئة ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة

واوضح أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة"، مشيراً إلى ان "نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة".