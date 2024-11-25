اليوم.. عجلة دوري نجوم العراق تعود للدوران بإقامة ثلاث مباريات

2024-11-25 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق ظهر اليوم الاثنين، مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم العراق، لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات.

إذ تجمع المباراة الأولى فريق الكرمة وضيفه الزوراء في تمام الساعة الثانية والنصف في ملعب نادي الرمادي الرياضي، وفي ذات الوقت يلتقي في المباراة الثانية فريقا النفط والكرخ على أديم ملعب نادي الكوت، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين الطلبة ونفط البصرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما تم تأجيل ثلاث مباريات لأندية الشرطة والقوة الجوية ودهوك، بسبب مشاركة الفرق الثلاثة في الاستحقاق الآسيوي والخليجي.



