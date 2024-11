السوداني: العراق يدخل مرحلة الهبة الديموغرافية مع تجاوز عدد السكان 45 مليون نسمة

2024-11-25 11:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن عدد سكان العراق بلغ 45,407,895 نسمة، متضمناً الأجانب واللاجئين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي تناول فيه أبرز النتائج السكانية المستخلصة من الحصر والترقيم السكاني الأخير. التوزيع الديموغرافي التوزيع العمري الفروقات بين الذكور والإناث الإحصائيات السكنية معدل النمو السكاني وأشار السوداني إلى أن معدل النمو السكاني […]

