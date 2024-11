لحل أزمة الاكتظاظ.. العراق بحاجة لبناء 10 آلاف مدرسة

2024-11-25 11:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الإثنين، أن العراق بحاجة إلى بناء 10,000 مدرسة خلال الخمس سنوات القادمة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ الطلابي في المدارس. وقال الغراوي، في تصريح تابعته (المدى)، إن العديد من المدارس لا تزال تعتمد على نظام الدوام الثلاثي والرباعي بسبب نقص الأبنية المدرسية وصغر حجمها، مشيرا إلى "وجود […]

