2024-11-25 11:35:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت شركة السكك الحديد في محافظة ذي قار عن إطلاق حملة واسعة لإزالة المعابر غير النظامية على الخطوط السككية بالتعاون مع شرطة السكك، تنفيذا لقرار وزارة النقل لضمان سلامة حركة القطارات. وقال مدير سكك ذي قار، كامل داغر، لشبكة أخبار الناصرية، إن الحملة شملت إزالة معابر غير نظامية...

The post حملة لإزالة المعابر غير النظامية على خطوط سكك حديد ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.