شبكة أخبار الناصرية:أعلنت جامعة ذي قار عن توقيع اتفاق أولي بين كلية الآثار ووفد من جامعة روما الإيطالية لتعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير القدرات المتبادلة في مجال البحث العلمي. وفي بيانٍ صحفي تلقت شبكة اخبار الناصرية نسخة منه أكد معاون رئيس الجامعة، الدكتور كمال حامد ياسر، أن الاتفاق الذي تم توقيعه...

