مع بداية تعاملات الاسبوع.. أسعار النفط العراقي تستقر على ارتفاع

2024-11-25 11:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر استقرت أسعار النفط العراقي، اليوم الاثنين، على ارتفاع مع بداية التعاملات الأسبوعية في الأسواق العالمية متجاوزة الـ70 دولارا للبرميل. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.29 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.44 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.06+ لكلاهما تسليم كانون الثاني 2025. كما أظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظاً …

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