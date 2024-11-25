2024-11-25 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة ذي قار، يوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً برئاسة نائب رئيسه مرتضى جودة السعيدي لمناقشة أزمة المياه في المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد بعد الأزمة التي مرت بها محافظة ذي قار وجفاف اغلب أنهارها، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ونتج عن الاجتماع الاتفاق على "تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس المجلس والتوجه للعاصمة بغداد لزيارة وزارة الموارد المائية لغرض تشكيل لجنة عليا لرفع التجاوزات الخارجية على حصة محافظة ذي قار من المحافظات الاخرى، بالاضافة إلى تشكيل لجنة فرعية لكل قضاء وناحية لرفع التجاوزات برئاسة قائممقام او مدير الناحية".

كما تم توجيه قيادة شرطة ذي قار بتوفير مفارز مكونة من مديرية شؤون الأفواج حصراً لرفع التجاوزات.

وقرر المجتمعون أيضا، "تشكيل وفد برئاسة نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء لزيارة محافظة واسط لمتابعة بعض التجاوزات على حصة ذي قار".

وطالب المجتمعون بـ"زيادة الاطلاقات المائية من حوض الثرثار لغرض تغطية الخطة الزراعية المخصصة من وزارة الزراعة".

وتأتي هذه التحركات بعد تقرير لوكالة شفق نيوز، نشرته الجمعة الماضية، 22 تشرين الثاني 2024، أشارت فيه الى جفاف حاد، في "قرية الأبيض" شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أدى إلى نضوب مصادر المياه وتدهور الأراضي الزراعية فيها، حيث يضطر سكان القرية، إلى قطع مسافات طويلة يومياً لجلب الماء من السوق.

ويقول أحد أفراد القرية، ويُدعى الحاج ابو وسام لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار لم تنفع أهل القرية منذ عدة سنوات، ونحن نعيش واقعاً مأساوياً بسبب عدم وجود المياه، غالبية أهل القرية هاجروا الى المدينة وأصبحت أراضيهم جرداء بلا زراعة"، لافتا إلى أنه "يضطر يومياً الى قطع المسافات الطويلة بعجلته لغرض ملئ (خزان الماء الأزرق) من المدينة ثم يعود الى منزله في القرية ".

وتحدث رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، عن الشحة المائية في المحافظة وقال إنها أصبحت من الأزمات السنوية في المحافظة، ونحن قادرون على حلها بجهود أبطال الموارد المائية والأجهزة الأمنية والجهات المتخصصة الأخرى.