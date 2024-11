اقتصادي: العراق يمتلك قاعدة بيانات موثوقة والتعداد لا يصنع التنمية وإنما يسهلها

2024-11-25 12:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن التعداد السكاني العام في العراق، الذي بلغ 45 مليون نسمة، يتوافق مع تقديرات وزارة التخطيط السابقة، ما يعكس وجود قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة بشأن الوضع الديموغرافي في البلاد. وأوضح المرسومي في تدوينة على فيسبوك وتابعتها (المدى)، أن "هذه البيانات تساهم في تسهيل عملية التنمية، لكنها لا تصنعها بشكل مباشر، […]

