تحركات حاسمة لطرح تعديل سلم الرواتب تحت قبة البرلمان

2024-11-25 12:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصيشهد المشهد السياسي في العراق حراكًا مكثفًا لدفع ملف تعديل سلم الرواتب إلى طاولة النقاش في الجلسة المقبلة لمجلس النواب. وتأتي هذه الجهود وسط مطالبات متزايدة من الموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول جدوى التعديلات وآثارها على الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي، طه الجنابي، خلال حديث […]

