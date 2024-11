2024-11-25 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، الاطاحة بعصابة مكونة من ١١ متهماً سرقت العديد من الدور السكنية شرق بغداد. وذكرت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “مفارز المديرية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونه من (١١ ) متهماً لقيامهم بعدة عمليات سرقة للدور السكنية في مناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية …

