2024-11-25 13:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن ان عدد سكان العراق بلغ 45.407.495 نسمة بضمنهم الاجانب والاجئين. وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، ان “نسبة سكان الحضر 70.3 بالمئة والريف 29.7 بالمئة”، مبينا ان “عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة”. واضاف: “بلغ حجم متوسط الأسرة …

