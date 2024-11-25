2024-11-25 13:09:04 - المصدر: ايشان

يبدو أن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي الأول مضطر لاستبعاد 7 لاعبين من قائمة “أسود الرافدين” التي تستعد للمشاركة في كأس الخليج 26 (الكويت 2024) خلال شهر ديسمبر المقبل. ووفقا لمصادر مقربة من المنتخب العراقي فإن قائمة خيسوس كاساس لن تشمل اللاعبين علي الحمادي ودانيلو وزيدان إقبال وحسين علي وعلي جاسم وأمير العماري […]

ظهرت المقالة بينهم علي جاسم.. سبعة لاعبين مستبعدين عن منتخب العراق في كأس الخليج 26 أولاً على ايشان.



